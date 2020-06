Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat am Freitag Studiendaten zu seinem Enerzair Breezhaler Inhalator vorgelegt. Dabei geht es um die Behandlung von Asthma bei erwachsenen Patienten. Die Behandlung habe in der Argon-Studie ihren primären Endpunkt erreicht, erklärte das Unternehmen am heutigen Freitag in Basel.Man habe bei einer einmal täglichen Einnahme Verbesserungen der Lungenfunktion, der Asthmakontrolle, des Gesundheitszustands und eine Verringerung von Auswurf, Husten und Atemnot beobachtet. ...

