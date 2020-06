FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Aktie der Deutschen Börse nach Gesprächen mit den Management-Teams der großen europäischen Börsenbetreiber auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Gespräche hätten sich vor allem um mittelfristige strukturelle Wachstumstreiber gedreht sowie um die kurzfristigen Auswirkungen der Covid-19-Krise, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Strukturell gesehen sei er positiv gestimmt für Börsenbetreiber, wobei die Deutsche Börse sein "Top Pick" sei./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2020 / 03:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005810055

DEUTSCHE BOERSE-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de