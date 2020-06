"Dieses Mal ist alles anders." Diese fünf Worte gelten als die teuersten an der Börse. Denn häufig dienen sie nur als Rechtfertigung für überzogene Bewertungen und abgehobene Aktienkurse. Bezüglich der aktuellen Dividendensaison treffen sie aber ausnahmsweise einmal wirklich zu. Denn "normalerweise" wäre der Mai der Monat, in dem besonders viele Unternehmen ihre alljährlichen Hauptversammlungen (HV) abhalten und Dividenden auskehren.Doch was ist in Zeiten von Corona schon "normal"? Schienen neue Ausschüttungsrekorde zum Jahreswechsel noch in greifbarer Nähe zu sein, sind Aktionäre nur wenige Monate später froh, überhaupt etwas zu bekommen. Und wurde eine HV nicht gleich verschoben, dann fand sie nicht wie üblich vor Ort statt, sondern dank eines neuen Gesetzes im virtuellen Raum. Vom ungewohnten Procedere waren im Mai auch einige Unternehmen betroffen, an denen der DWS Concept Platow Anteile hält. So führten Allianz, Bechtle, Hannover Rück, TAG Immobilien und Talanx virtuelle HVs durch. Immerhin folgten diesen noch wie gewohnt (teils üppige) Dividenden. Bei OHB und Puma war das schon anders: ...

