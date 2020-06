VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen und Polen wollen schon bald wieder den freien Personenverkehr zwischen den beiden Nachbarstaaten ermöglichen. "Wir werden versuchen, die Grenzen zwischen unseren Ländern in der nächsten Woche zu öffnen", twitterte der litauische Regierungschef Saulius Skvernelis am Freitag nach einem Telefonat mit seinem polnischen Kollegen Mateusz Morawiecki. Damit könnten Polen dann auch frei nach Lettland und Estland weiterreisen - die baltischen Staaten hatten bereits Mitte Mai ihre gemeinsamen Grenzen wieder geöffnet.



Litauen und Polen hatten zum 11. Mai bereits Erleichterungen für den Grenzübertritt von Arbeitspendlern, Geschäftsreisenden und Studenten beschlossen. Seit dem 1. Juni erlaubt die Regierung in Vilnius auch wieder Bürgern aus europäischen Ländern mit niedrigen Coronavirus-Ansteckungsraten die Einreise nach Litauen.



Litauen mit seinen knapp drei Million Einwohnern verzeichnete bislang 1694 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus und 71 Todesfälle./awe/DP/stw

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de