FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EDISON COBALT CORP. VV01 CA28088P1009
AB/FROM ONWARDS 05.06.2020 16:43 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EDISON COBALT CORP. VV01 CA28088P1009
AB/FROM ONWARDS 05.06.2020 16:43 CET
EDISON COBALT-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de