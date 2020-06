Die nach wie vor anhaltenden Proteste in den USA haben die Nachfrage nach verschlüsselten Messengern erhöht. Davon profitiert vor allem die auch von Edward Snowden empfohlene Messaging-App Signal. Während es in der vergangenen Woche im gesamten US-Staatsgebiet zu großflächigen Demonstrationen gegen Polizeigewalt und Rassismus kam, hat sich die Anzahl der Downloads des verschlüsselten Messengers Signal verdreifacht. Das zeigen Daten des App-Analytics-Dienstes Sensor Tower. Gleichzeitig stieg Signal in Apples App-Sore von Platz 936 auf Platz 126. Zuvor hatten Twitter-Nutzer und ...

