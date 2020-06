Der DAX angelt sich weiter nach oben und man sieht den Kaufdruck deutlich. Ihm hilft auch der DOW, der wie man sieht, aus seinem Dreieck ausgebrochen ist und gerade die Entladung stattfindet. Mein Handelssystem ist beim DOW seit dem 08.04.2020 wieder long und hat den Ausbruch wenn man so will, vorher angezeigt. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...