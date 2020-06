FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 19. Juni: TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: 8. Verhandlungstag im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW und Porsche 13:00 DEU: Stratec Biomedical, Hauptversammlung (online) 20:00 CHE: The Native, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q1/20 (endgültig) 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 04/20 08:00 DEU: Industrieproduktion 04/20 08:00 DEU: Insolvenzen, 1. Quartal 2020 einschließlich Trendindikator für Mai 09:00 CHE: SNB Devisenreserven 05/20 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 06/20 15:45 EUR: Eröffungsrede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (online) vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments 17:45 EUR: Eröffungsrede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (online) in ihrer Funktion als ESRB-Chefin vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments SONSTIGE TERMINE BEL: Videokonferenz der EU-Entwicklungsminister + 1500 Pressestatement Bundesentwicklunsgminister Gerd Müller GBR: Großbritannien führt umstrittene 14-tägige Quarantänepflicht für Einreisende ein HINWEIS AUS: Feiertag, Börse geschlossen ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi