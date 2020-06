Nexway AG beruft neuen VorstandDGAP-Ad-hoc: Nexway AG / Schlagwort(e): Personalie/Hauptversammlung Nexway AG beruft neuen Vorstand05.06.2020 / 17:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Nexway AG beruft neuen Vorstand5. Juni 2020, Karlsruhe - Der Aufsichtsrat der Nexway AG (Ticker-Symbol: NWAY, ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370) hat heute beschlossen, Jan Schulmeister und Christian Herkel mit sofortiger Wirkung als neue Vorstandsmitglieder zu bestellen. Jan Schulmeister, vormals in verschiedenen Führungspositionen von Unternehmen in Deutschland und der Schweiz, zuletzt bei der Credit Suisse, wird als CFO fungieren, während Christian Herkel, ein langjähriges Mitglied des Managements des Unternehmens, als CEO bestellt wird. Der bisherige CEO Norman Hansen ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurückgetreten.Aston Fallen, derzeit Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens, wird sein Amt fortführen und soll auf der ordentlichen Hauptversammlung der Nexway AG am 14. August 2020 wieder in den Aufsichtsrat gewählt werden.Im Zuge der Vorbereitungen auf die Hauptversammlung hat der Aufsichtsrat außerdem beschlossen, die Ausgliederung der Business Units Academics und eCommerce Services in hundertprozentige operative Tochtergesellschaften der Nexway AG zu verschieben, um den neu ernannten Führungskräften die Zeit zu geben, sich mit dieser Maßnahme bestmöglich zu befassen.Der Finanzbericht der Nexway AG wird am kommenden Montag, den 8. Juni 2020, veröffentlicht.Kontakt Jan Schulmeister (CFO) T: +49(0)721/96458-0 E: investors@nexway.com05.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Nexway AG Vincenz-Priessnitz-Str. 3 76131 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 / 964 58-0 Fax: +49 (0)721 / 964 58-99 E-Mail: investors@nexway.com Internet: https://www.nexway.com ISIN: DE000A2E3707 WKN: A2E370 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart EQS News ID: 1064677Ende der Mitteilung DGAP News-Service1064677 05.06.2020 CET/CEST