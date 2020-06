ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem Plus hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Freitag beendet. Nach einer Handelswoche mit kräftigen Aufschlägen und einem leichten Rücksetzer am Donnerstag war der SMI gut in den Tag gestartet. Im weiteren Verlauf kam er aber wieder zurück mit Blick auf die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag. Diese hatten die Anleger mit einem erheblichen Stellenzuwachs im Mai völlig überrascht, woraufhin der SMI noch einmal Gas gab und auf dem Tageshoch schloss.

Der SMI gewann 1,1 Prozent auf 10.190 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 7 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 82,55 (zuvor: 81,6) Millionen Aktien.

Die positiven Arbeitsmarkt-Daten stärken die Zuversicht der Anleger auf eine schnelle Erholung der von der Pandemie schwer angeschlagenen Weltwirtschaft. Und angesichts der staatlichen Hilfspakete und dem vielen Geld, mit dem die Notenbank die Märkte überschwemmen, ist die Kauflaune in Europa weiterhin groß.

Zugegriffen wurde erneut bei Finanzwerten und Zyklikern, die unter der Corona-Krise mit am meisten gelitten hatten und nun von den eingeleiteten Lockerungen der Pandemie-Maßnahmen profitieren. An der Spitze des SMI standen Richemont mit einem kräftigen Plus von 7,0 Prozent. Dem Luxusgüterhersteller kommt die Rückkehr zu einem normaleren Leben zu Gute, vor allem in China, dem Hauptabsatzmarkt. Für den Wettbewerber Swatch ging es um 2,2 Prozent aufwärts. Mit den US-Arbeitsmarktdaten ging es auch mit der Aktie des Personal-Dienstleisters Adecco kräftig aufwärts. Die Aktie rückte 6,2 Prozent vor. Bei den Finanzwerten konnten Credit Suisse und UBS Gewinne von 5,3 und 3,0 Prozent verbuchen. Credit Suisse hat für sein Deutschland-Geschäft intern einen neuen Chef gefunden. Frank Heitmann wird Anfang Juli den Posten antreten.

Das Nachsehen hatten erneut vor allem vermeintlich defensive Werte. Die Papiere des Duftstoff-Hersteller Givaudan gaben 2,7 Prozent nach und markierten das Schlusslicht. Swisscom büßten 1,4 Prozent ein. Das Index-Schwergewicht Nestle verbuchte leichte Abgaben von 0,2 Prozent. Lonza schlossen nahezu unverändert. Der Konzern hat mit Pierre-Alain Ruffieux einen neuen CEO gefunden. Der Manager, der aktuell Leiter des Bereichs Global Pharma Technical Operations beim Pharmariesen Roche ist, soll sein Amt zum 1. November antreten.

June 05, 2020

