Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Freitag mit einem kräftigen Kurssprung ins Wochenende verabschiedet. Der ATX kletterte um 4,02 Prozent auf 2.485,00 Punkte und beendete damit den vierten Handelstag in Folge mit starken Kursgewinnen. Der Juni lässt sich gut an - der heimische Leitindex verbuchte in den ersten vier Handelstagen des Monats ein Plus von mehr als elf Prozent.Die Wiener Börse zeigte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...