DG-Gruppe AG: Kooperation mit Bankenvertrieb geschlossenDGAP-Ad-hoc: DG-Gruppe AG / Schlagwort(e): Kooperation DG-Gruppe AG: Kooperation mit Bankenvertrieb geschlossen05.06.2020 / 19:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Wemding, 05. Juni 2020 - Durch die Kooperation mit der R+V, als dem größten Bankenvertrieb in Deutschland, erreicht die DG-Gruppe den direkten Zugang zu 800 Banken im gesamten Bundesgebiet und deren Firmenkunden. Indirekt erweitert die DG-Gruppe so die Anzahl der Vertriebsrepräsentanten von aktuell 145 auf dann 395 Personen. Daher ist ab 2021 eine deutliche Geschäftsausweitung im Segment der Entgeltoptimierung anzunehmen. Die Umsatzerwartungen der DG-Gruppe steigen durch diese Kooperation deutlich an, was sich auch in den Folgejahren sowohl positiv auf den Umsatz als auch auf den Gewinn auswirken wird.05.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: DG-Gruppe AG Hartlweg 5 86650 Wernding Deutschland Telefon: 09092 - 91 00 7 - 0 Fax: 09092 - 91 00 7 - 200 E-Mail: info@dg-gruppe.eu Internet: www.dg-gruppe.eu ISIN: DE000A1PHB97 WKN: A1PHB9 Börsen: Freiverkehr in Hamburg EQS News ID: 1064707Ende der Mitteilung DGAP News-Service1064707 05.06.2020 CET/CEST