(shareribs.com) Frankfurt / New York 05.06.2020 - Biotech-Aktien verzeichneten am Freitag im deutschen Handel eine durchwachsene Entwicklung. Papiere von MorphoSys liegen weiter unter Druck. An der Wall Street klettern Biogen und Amgen kräftig. Der DAX verbesserte sich am Freitag um 3,4 Prozent auf 12.847 Punkte. Hier ging es für Continental, Daimler und Lufthansa nach oben. Auf der anderen Seite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...