Ein bereits seit Jahren zunehmend dynamisch aufstrebender, weltweit tätiger Dienstleister in der Erbringung von Cloudlösungen und inhaltlichen Strukturierung entsprechender zielgerichteter Plattformen ist auch der US-amerikanische Konzern VEEVA SYSTEMS (US9224751084), deren Aktienmarktkapitalisierung sich mittlerweile bereits auf stattliche 31 Mrd. USD beläuft.Was den Konzern dabei spätestens seit 2016 ungleich erfolgreicher und wesentlich profitabler als die meisten Mitwettbewerber der Cloud-Sparte werden lässt, ist vor allem seine spezifische Besonderheit, dass er diese Technologiekompetenz in größter ganzheitlicher Serviceorientierung und Leistungsabdeckung dabei in ausschließlicher Fokussierung auf den Sektor der globalen "Life Sciences"-Industrie erbringt. Zu diesem Kundenkreis zählen bei Veeva Systems bisher vor allem Pharma- und Biotechnologie-Konzerne sowie externe Gesundheitsdienstleister (von Kliniken über Apotheken bis hin zu Krankenkassen), jedoch in wachsendem Maße nunmehr auch weitere Life Sciences-Konzerne der Nahrungsmittel-, Spezialchemie- und Kosmetikbranche.

