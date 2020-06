Von Justin Lahart

WASHINGTON (Dow Jones)--US-Präsident Donald Trump hat das Pentagon angewiesen, bis September mehrere tausend Soldaten aus Deutschland abziehen. Davon betroffen seien 9.500 der rund 34.500 US-Soldaten, die dauerhaft in Deutschland stationiert sind, sagten Regierungsvertreter am Freitag. Gleichzeitig werde die Zahl der Armeeangehören, die sich zeitgleich in Deutschland aufhalten, auf 25.000 begrenzt. Nach der derzeitigen Praxis kann die Truppengröße zeitweise auf bis zu 52.000 steigen, wenn Einheiten ein- und ausrücken oder an Trainingsübungen teilnehmen.

Die Änderung sei vom Weißen Haus in einem Memorandum angeordnet worden, das kürzlich vom nationalen Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Robert O'Brien, unterzeichnet wurde, sagten die Beamten am Freitag.

Laut einer informierten Person hat die US-Regierung diesen Schritt schon seit September erörtert. Dies habe nichts mit der Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu tun, nicht an einem G7-Gipfel teilzunehmen, zu dem Trump zu Ende Juni in Washington eingeladen hatte. Doch der Schritt kommt zu einer Zeit, da die Beziehungen der USA zu Deutschland angespannt sind, auch was die Höhe der deutschen Militärausgaben angeht.

Vertreter des Pentagon lehnten eine Stellungnahme dazu ab.

