Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) ("Sierra Metals" oder "das Unternehmen") teilt mit, dass die peruanische Regierung mit Wirkung vom 5. Juni 2020 die zweite Phase ihres wirtschaftlichen Erholungsplans initiiert hat. Für Phase zwei sind Bergbauaktivitäten und diesbezügliche Maßnahmen in Peru vorgesehen. Das Unternehmen wird damit beginnen, die benötigten beurlaubten Mitarbeiter und Auftragnehmer zurückzurufen und den Minenbetrieb schrittweise wieder auf volle Kapazität zu erhöhen.

Die mexikanische Regierung hat den Bergbau zum 1. Juni 2020 als kritische Dienstleistung eingestuft, wie bereits in der Pressemitteilung vom 25. Mai 2020 bekannt gegeben wurde. Das Unternehmen hat seine Mitarbeiter aus den Bolivar-Minen zurückgerufen und dazu aufgefordert, sich COVID-19-Tests zu unterziehen. Auf diese Weise will das Unternehmen das Risiko von Neuinfektionen und Kontaminationen in der Mine minimieren. Die Mine Cusi verbleibt vorerst im Instandhaltungs- und Wartungsmodus. Die Unternehmensleitung wird kontinuierlich weitere Schritte zur Fortsetzung der Erschließung und zum Erreichen der Produktionsziele prüfen.

Prioritäten des Unternehmen bleiben Gesundheit, Sicherheit und Wohlergehen seiner Belegschaft. Alle zurückgerufenen Mitarbeiter werden getestet und müssen eine Quarantänezeit absolvieren, bevor sie ihre Tätigkeit in der Yauricocha- oder Bolivar-Mine wiederaufnehmen können. Auch während der Arbeit in den Minen wird die tägliche medizinische Überwachung für alle Beschäftigten fortgesetzt. Das Unternehmen wird alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz seiner Mitarbeiter und deren Familien ergreifen und gleichzeitig die Gesundheit seiner aktiven Belegschaften erhalten, um Arbeitsunterbrechungen in den Minen zu verhindern.

Luis Marchese, CEO bei Sierra Metals, kommentiert: "Ich bin sehr erfreut, dass nun die Bedingungen vorliegen, um unsere Yauricocha-Mine bei Einhaltung der vorgeschriebenen Gesundheitsprotokollen und Richtlinien der Regierung auf ein normales Niveau hochzufahren. Besonders möchte ich betonen, dass unsere Yauricocha-Mine dank ihrer operativen Flexibilität einen Teil der während des COVID-19-Notstands ausgefallenen Produktion kompensieren kann. Die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter und der Regionen, in denen wir tätig sind, wird bei der Normalisierung des Betriebs auch weiterhin für uns Vorrang haben."

Über Sierra Metals

Sierra Metals ist ein kanadisches wachstumsorientiertes Polymetall-Bergbauunternehmen, dessen Produktion aus der Mine Yauricocha in Peru und den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko stammt. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere neue Entdeckungen und besitzt noch zahlreiche weitere attraktive "Brownfield"-Explorationsmöglichkeiten an allen drei Minen in Peru und Mexiko innerhalb kurzer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auch auf allen Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorationspotenzial und Potenzial für eine Mineralressourcenerweiterung bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens sind an der Bolsa de Valores de Lima und an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "SMT" und an der NYSE American Exchange unter dem Symbol "SMTS" notiert und zum Handel zugelassen.

