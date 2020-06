Gute Branchenbeziehungen sollen Wachstum von GTAT auf dem SiC-Markt beschleunigen

HUDSON, N.H., June 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- GT Advanced Technologies Inc. ("GTAT", "Unternehmen") freut sich, die Berufung von Bob Krysiak in den Vorstand mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.



Krysiak verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung bei STMicroelectronics ("ST"), einem großen Halbleiterunternehmen und einem führenden Anbieter von Siliziumkarbid-Geräten (SiC). Zuletzt war Krysiak bei ST Executive Vice President und General Manager für die Region Nord-, Mittel- und Südamerika, einem milliardenschweren Geschäftsbereich. Außerdem war er Mitglied des strategischen Komitees des Unternehmens und hat die weltweiten Aktivitäten im Bereich digitales Marketing geleitet. Ende 2018 hat er bei ST aufgehört. Krysiak verfügt über breit gefächerte Erfahrungen in der Halbleiterbranche mit weitreichenden Kenntnissen der Märkte und Produkte. Während seiner Zeit bei ST war Krysiak einer der Hauptakteure als es darum ging, das SiC-Halbleitergeschäft auf den Markt zu bringen. Diese Erfahrung wird die bereits erfolgreiche Strategie von GTAT als wichtiger Akteur auf dem SiC-Markt weiter stärken.

"GTAT hat sich in den letzten Jahren zu einem erstklassigen Lieferanten von Kristallmaterialien entwickelt", so Gene Davis, Vorstandvorsitzender von GTAT. "Durch die Ernennung von Bob zum Vorstandsmitglied gewinnt der Vorstand an einschlägiger Erfahrung und Kompetenz. So können wir das Unternehmen weiterhin zielgerichtet steuern und unterstützen, während es eine führende Position auf dem Siliziumkarbid-Markt einnimmt. Das Unternehmen verfügt über ein ausgezeichnetes Führungsteam, das seinesgleichen sucht. Bobs umfassende Kenntnisse in diesem Bereich werden das Wachstum in Zukunft weiter vorantreiben."

"Wir freuen uns sehr, dass Bob Teil unseres Vorstands wird", so Greg Knight, President und CEO von GTAT. "Seine herausragenden Leistungen im SiC-Halbleiterbereich werden für uns von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Vorreiterstellung im Bereich qualitativ hochwertiger SiC-Kristalle zu attraktiven Preisen für Substrathersteller weiter voranbringen."

Zu den Höhepunkten der Karriere von Krysiak bei ST zählen zahlreiche Positionen, die er zwischen 1983 und 2019 innehatte, in denen er dazu beigetragen hat, das Unternehmen dort so hervorragend zu positionieren, wo es heute steht. "Ich freue mich wirklich sehr, Teil des GTAT-Vorstands zu werden", so Krysiak. "Während meiner Zeit bei ST haben wir sehr früh erkannt, dass Siliziumkarbid-Geräte für wachstumsstarke Märkte wie die der Elektrofahrzeuge eine bahnbrechende Neuerung darstellen würden. Die Spitzenqualität von GTAT in Kombination mit einem Geschäftsmodell, das sich auf die hochvolumige Produktion von Kristallen und Kostenführerschaft konzentriert, ermöglicht eine breitere Versorgung mit Siliziumkarbid-Wafern und beschleunigt den Einsatz von Siliziumkarbid in der Leistungselektronik."

Krysiak hat sein Studium an der Cardiff University in Großbritannien mit einem Abschluss in Elektronik abgeschlossen und einen MBA an der University of Bath in Großbritannien erworben. Er ersetzt Matthew Aronsky, der kürzlich aus dem GTAT-Vorstand zurückgetreten ist, nachdem er diesen seit 2016 unterstützt hatte.

Über die GTAT Corporation

Die GTAT Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von GT Advanced Technologies Inc. mit Hauptsitz in Hudson, N.H. USA, produziert Siliziumkarbid- und Saphirmaterialien für wachstumsstarke Märkte. Diese Materialien sind von grundlegender Bedeutung für die beschleunigte Einführung einer neuen Generation von Produkten wie Elektrofahrzeugen, Industriemotoren mit hoher Leistung, Telekommunikationsinfrastruktur sowie Systemen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Siliziumkarbid und Saphir bieten nachweislich technische Vorteile für diese Anwendungen. GTAT ist ein angesehener Supply-Chain-Partner führender Unternehmen in diesen vielfältigen Märkten. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.gtat.com.

