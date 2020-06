Wolftank-Adisa hat in einer virtuellen Konferenz Näheres zu den aktuellen Zukäufen und zur Strategie erläutert. Zugekauft wurden bekanntlich zuletzt die spanische Sometec Aqua sowie die italienische Rovereta (55,8 Prozent zum Preis von 3 Mio. Euro, Closing folgt noch). Laut Wolftank-Vorstand Peter Werth bieten die Akquisitionen vor allem "starke Voraussetzungen für ein ordentliches organisches Wachstum" speziell im Bereich Boden- und Wassersanierung. Vor allem die Kontrakte mit großen Kunden, oder die vorhandenen Genehmigungen von Anlagen seien wichtige Assets der zugekauften Unternehmen. Geplant ist - wie bereits berichtet - auch bei der Muttergesellschaft der Rovereta, der Petroltecnica, mit 50 Prozent plus 1 Aktie einzusteigen. In einem ersten Schritt ist ...

