DJ PTA-Adhoc: Wolftank-Adisa Holding AG: Wolftank-Adisa Holding AG veröffentlicht Halbjahres-Finanzbericht zum 30. Juni 2020 - Umsatz unter Plan, COVID-19 Pandemie beeinflusst Ergebnis

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Innsbruck (pta023/31.08.2020/12:34) - Die Wolftank-Adisa Holding AG (Wien, Frankfurt, m:access, Xetra, ISIN:AT0000A25NJ6) legt heute den Zwischenbericht (Halbjahres-Finanzbericht) offen, welcher im Investor-Relations-Bereich auf der Unternehmens-Website zum Download bereitsteht. Im ersten Halbjahr 2020 konnte die Wolftank-Adisa Gruppe einschließlich aller Konzerngesellschaften einen Umsatz von EUR 12,86 Mio (Vj. EUR 26,06 Mio) erzielen. Dieser liegt wesentlich unter dem Vorjahres-Halbjahr, jedoch im Rahmen der Folgen durch die Lockdown-Verordnungen in jenen Ländern, wo die Unternehmensgruppe tätig ist, vor allem China und Italien. Das Konzern-EBITDA liegt mit EUR 0,33 Mio (Vj. EUR 2,92 Mio.) deutlich unter Vorjahresniveau, zeigt jedoch die Wirksamkeit der unverzüglich eingeleiteten Maßnahmen, um das EBITDA positiv zu halten. Das EBIT ist mit EUR -0,42 Mio. (Vj. EUR 2,14 Mio.) leicht negativ. Das verringerte Ergebnis beruht klar auf den Einflüssen der COVID-19-Pandemie. In der detaillierten Jahresplanung wurde das zur Zeit wahrscheinliche Szenario der Entwicklung der Pandemie berücksichtigt: kein zweiter Lockdown wie im ersten Halbjahr, jedoch empfindliche Restriktionen bei der Reisefreiheit von Mitarbeitern. Die darauf aufgebaute Planung bestätigt die kommunizierten erwarteten Jahresergebnisse 2020 in einem Umsatz-Range von EUR 46 bis 56 Mio und einem EBITDA zwischen EUR 2,6 und 5,6 Mio. Vor allem das stabile Geschäftsmodell, wonach Kundenaufträge nicht storniert, sondern verschoben werden, wie z.B. die Sanierung von Umweltschäden bzw. Tankanlagen, die neuen Entwicklungen im Bereich der Wasserstoff-Produktion, sowie die vor Kurzem kommunizierte erfolgreiche Akquisition der Rovereta Srl und der Option auf die Akquisition der Petroltecnica SpA legt einen positiven Geschäftsverlauf im zweiten Halbjahr 2020 und einen sehr positiven Geschäftsverlauf im kommenden Jahr 2021 nahe.

Über die Wolftank-Adisa Holding AG:

Die Wolftank-Adisa Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, Sanierung und Überwachungen von (Groß-) Tankanlagen, sowie full-service Ingenieursdienstleistungen für (Wasserstoff und LNG-)Tankanlagen. Das Unternehmen ist welweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech-Epoxidharze. Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) wird an der Frankfurter und Münchener Wertpapierborse, im direct market plus Segment der Wiener Borse AG und auf Xetra notiert. Weitere Informationen finden Interessenten auch auf der Interneseite der Wolftank-Adisa Holding AG unter www.wolftank-adisa.com

