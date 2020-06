Während sich die Börsen in den letzten Tagen stark erholen konnten und langsam wieder in den Vor-Corona-Bereich zurückkehren, ist Wirecard (WKN: 747206) noch weit entfernt von den alten Höchstständen. Seit dem Allzeithoch hat sich die Aktie in etwa halbiert. Auch im laufenden Jahr liegt das Minus bei knappen 11 % (Stand: 05.06.2020). Damit läuft Wirecard dem DAX deutlich hinterher. Fundamental sieht es eigentlich gut aus Rein fundamental ist diese Entwicklung nicht zu erklären. In den ersten neun ...

