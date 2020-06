Die jüngste Erholung der Aktien war ebenso beeindruckend wie die Geschwindigkeit des Absturzes, der ihr vorausging. Ist dies eine Wiederaufnahme des unglaublichen Bullenmarktes, mit dem wir uns alle ein wenig zu sehr vertraut gemacht haben, oder werden Käufe, die jetzt getätigt werden, in ein paar Monaten zu Tränen und Wutausbrüchen führen? Hier erfährst du, was wir uns meiner Meinung nach fragen sollten. 1. Was treibt diesen 'Bullenmarkt' an? Natürlich gibt es ein paar Dinge, die diese unglaubliche ...

