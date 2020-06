die Kraft, mit der sich die Aktienmärkte momentan präsentieren, ist beachtlich. So eilt der DAX von Hoch zu Hoch, so dass ein Vordringen bis zur runden Zahl von 13000 Punkten offenbar nur noch eine Frage von Tagen zu sein scheint. Auch wenn diese Dynamik beeindruckend ist: Es liegen viele Probleme im Hintergrund, die sich über kurz oder lang wieder präsent in den Vordergrund drängen könnten.

Da der Trend bekanntlich dein Freund ist, sollte die Freundschaft bei steigender Intensivität auch zunehmend kritischer betrachtet werden. Hierzulande betrachten viele Akteure den Aufschwung am Aktienmarkt sehr skeptisch. Das trifft sowohl für die Privat- als auch für die institutionellen Anleger zu. Vor allem die zuletzt genannten Akteure haben an der Rally kaum teilgenommen.

Entsprechend groß wird auch der Druck, wenn ihnen die Kurse davonlaufen. Schließlich gibt es einige Fakten, die für eine klare Übertreibung und damit auch für einen erneuten Rücksetzer sprechen. So wirken Aktienrückkäufe natürlich immer positiv auf die Kursentwicklung. Es ist aber aufgrund der Wirtschaftsflaute davon auszugehen, dass die Summe der Rückkäufe im laufenden Jahr abnehmen wird.

Dazu sollten Kreditausfälle kommen, da in Folge der Corona-Pandemie die Pleitewelle bei vielen Firmen im Gange ist. Auch US-Präsident Trump zeigt sich einmal mehr als Zerstörer, indem er im Zuge der aktuellen Unruhen das US-Volk weiter spaltet. Nun liegt Herausforderer Joe Biden laut Umfragen vor Trump. ...

