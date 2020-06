München (ots) - Endlich ist es wieder soweit: Nachdem in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Schlagershows abgesagt oder verschoben werden mussten, feierte Florian Silbereisen gestern Abend DAS GROSSE WIEDERSEHEN mit den Schlagerstars! Und 5,077 Millionen Zuschauer*innen waren an den Bildschirmen mit dabei, das entspricht einem Marktanteil von 17,9 Prozent.In der Eurovisionsshow, die als Live-Sendung ohne Publikum stattfand, präsentierte Florian Silbereisen Stars mit Herzklopfen und Schlager zum Mitsingen! Mit dabei waren Andrea Berg, Roland Kaiser, Howard Carpendale, Ben Zucker, DJ Ötzi, Giovanni Zarrella, Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Marianne Rosenberg, Semino Rossi, Thomas Anders, Ramon Roselly und viele, viele andere. Und es war romantisch wie nie: Vor laufender Kamera geben sich Stefan Mross und Lebensgefährtin Anna-Carina Woitschack das Ja-Wort.Eine Produktion der Jürgens TV GmbH im Auftrag des MDR und des BR in Zusammenarbeit mit dem ORF.Weitere Infos zur Show folgen regelmäßig auf www.feste.tv.Fotos unter ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4616076