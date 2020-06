Nur noch knapp 1.000 Punkte fehlen dem Deutschen Aktienindex zu einem neuen historischen Höchststand bei über 13.795 Punkten. CoronaKrise, Rezession und Pleitewelle werden von den Börsianern ignoriert. Allein in der abgelaufenen Woche legte der DAX gut 1.000 Punkte oder 10,9 Prozent zu. Nach einer der besten DAX-Wochen überhaupt könnte nun eine Abkühlung folgen. In der neuen Woche fehlt es an Impulsen für weitere Käufe. Immerhin werden einige interessante Konjunkturdaten erwartet. Ein Wochenausblick.

