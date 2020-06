Kaum eine Aktie wurde zuletzt so stark diskutiert wie die Wirecard (WKN: 747206)-Aktie. Der Wind scheint sich dabei in der öffentlichen Wahrnehmung etwas zu drehen: Die Stimmen der Bären und Skeptiker werden lauter und zahlreicher, und während CEO Markus Braun früher für viele ein genialer Visionär war, sehen ihn nun immer mehr Leute als Betrüger. Die Aktie steht nun, nach der Meldung über eine Anzeige der BaFin und eine Razzia in der Firmenzentrale, ganze 56 % unter ihrem Allzeithoch aus dem Sommer ...

