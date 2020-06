Das Momentum, das einige Aktien derzeit haben, verblüfft auch so manchen Super-Optimisten. Bestes Beispiel: Zalando. Der Berliner Onlinemodehändler ist an der Börse weiterhin nicht zu stoppen. Wie viel Potenzial hat der Titel noch? Auch die Axon-Aktie ist stark gefragt. Der Grund sind die Unruhen in den USA. Was ist noch los?

