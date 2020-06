BERLIN (dpa-AFX) - Die Arbeitsgemeinschaft mittelständischer Unternehmen hat die große Koalition aufgefordert, das Konjunkturpaket schnellstmöglich umzusetzen. "Tempo ist angesagt, damit möglichst viele Unternehmer die Instrumente nutzen und das Paket zum Erfolg führen können", hieß es in einer am Sonntag verbreiteten Mitteilung. "Viel Zeit ist bereits seit dem Lockdown ins Land gegangen, viele Unternehmen zehren von ihren Reserven."



Deshalb sei vor allem bei den Maßnahmen zur Unterstützung der Liquidität - und hier insbesondere bei der Ausweitung des Verlustrücktrags sowie der Überbrückungshilfe mit Zuschüssen zu den Fixkosten - große Eile geboten. "Hier sollten bis zum Inkrafttreten nicht mehr als zwei Wochen vergehen", hieß es in der Mitteilung weiter.



Grundsätzlich bewertet die Arbeitsgemeinschaft Mittelstand, in der unter anderem der Handwerksverband ZDH, der DIHK sowie der Handelsverband HDE zusammenarbeiten, das Konjunkturpaket als "wertvolles Signal zur richtigen Zeit, um die Folgen der Corona-Krise weiter abzufedern und auch ein gutes Stück aus ihr herauszuführen". Besonders positiv seien die Modernisierungsmaßnahmen./rm/DP/zb

