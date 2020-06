Warren Buffett wird gewöhnlich als der beste Aktieninvestor aller Zeiten angesehen. Er hat es geschafft, in seiner langen Karriere ein Vermögen von über 67 Milliarden US-Dollar aufzubauen, indem er über seine Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway (WKN:854075)(WKN:A0YJQ2) umsichtig in die besten Unternehmen Amerikas investiert hat. Es versteht sich also von selbst, dass, wenn es um das Thema Investieren geht, Buffett jemand ist, zu dem wir alle aufschauen können. Unsere Foolishen Kollegen drüben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...