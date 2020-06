Canopy Growth (CGC): Cannabis-Aktie mit Swingtrade-Chance! >>> PULLBACK SETUP <<<

Pullback zum 20er-EMA. Jetzt das Einstiegssignal abwarten und abkassieren! Genaues Setup für Long Trade mit Canopy Growth (CGC) hier bei ratgeberGELD.at.

Symbol:ISIN:Die Cannabis-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten bei hoher Volatilität einen Kursverlust von rund 14 Prozent hinnehmen müssen. Die letzten Quartalszahlen waren wenig berauschend und führten zu einem deutlichen Rücksetzer. Momentan notiert, das Wertpapier nahe dem 20er-EMA und lässt rein charttechnisch bei einem Überschreiten der Widerstandslinie eine dynamische Aufwärtsentwicklung erwarten.Canopy Growth aus Smith Falls im kanadischen Bundesstaat Ontario gehört zu den führenden Unternehmen im Cannabis-Sektor. Einer der Großaktionäre ist unter anderem Constellation Brands. Der Aktienkurs korreliert nur wenig mit dem S&P 500 und wir sehen hier noch einen gewissen Nachholbedarf. Eine mögliche Korrektur am Gesamtmarkt würde sich daher nicht zwangsläufig negativ auswirken.Mit dem Trigger bei 17.11 USD und dem Stopp Loss bei 16.21 USD kommen wir auf eine Risikospanne von 0.90 USD (5.5% vom Kurswert). Unser Kursziel haben wir beim Zwischenhoch von 18.39 USD angesetzt, da wir beim Gap von voriger Woche noch ein deutliches Hindernis sehen. Der hohe Short Float-Anteil könnte die Kursentwicklung beschleunigen, sobald es in die erwünschte Richtung geht.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/canopy-groth-cgc-cannabis-aktie-mit-swingtrade-chance/Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in CGC.