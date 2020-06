Blogleser Jens stellte mir eine interessante Frage: "Hallo Michael, ich verfolge dich nun schon ziemlich lange auf deinem Blog und sage Danke dafür. Leider stecke ich gerade in einer eleganten Zwickmühle, und wollte dich kurz um deine Meinung fragen. Ich verdiene in den kommenden drei Jahren im Schnitt €6.000 im Monat, danach bin ich wieder bei €3.500. Wir haben zwei Kinder und eine selbst genutzte Immobilie auf der noch €100.000 zu tilgen wären. Ich könnte nun die Immobilie in den drei Jahren komplett tilgen und wäre schuldenfrei. Andererseits bin ich schon 40 Jahre alt und habe erst ein kleines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...