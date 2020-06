In der vergangenen Woche haussierten die globalen Aktienmärkte weiterhin, so dass der MSCI World Euro-Index erneut um + 2,5 % zulegen konnte.Die bereits in der vorletzten Woche verzeichnete Bevorzugung hoch konjunkturzyklischer Aktientitel gegenüber klassischen Qualitätswachstumswerten beschleunigte sich dabei nochmals deutlich, was sich im Wochenverlauf sowohl in einer erratischen Outperformance des DAX 30-Index (+ 11 %) als dem generell konjunktursensitivsten europäischen Aktienindex, wie auch einer ebenso signifikanten Outperformance des Dow Jones Industrials- Index (+ 6,8 %) niederschlug.Die weiterhin überaus bescheidenen Einkaufsmanagerindex-Zahlen der letzten Woche in den USA, der Eurozone und Japan rechtfertigen den offenbar zunehmend wachsenden Konjunkturoptimismus der Marktteilnehmer zwar weiterhin in keiner Weise und zeichnen nach wie vor ein Bild anhaltend am Boden liegender Wirtschaftsaktivitäten in diesen Kernregionen. Allerdings wurden in der zweiten Hälfte der letzten Woche zumindest unerwartet erfreuliche Mai-Arbeitsmarktdaten in den USA publiziert, was die Aktienmärkte merklich beflügelte (z.B. Schaffung von 2,5 Mio. neuen Stellen außerhalb der Landwirtschaft, entgegen Erwartungen eines weiteren Abbaus von 8,0 Mio. Stellen; Rückgang der Arbeitslosenrate von 14,7 % auf 13,3 %, entgegen Erwartungen eines Anstiegs dieser Rate auf 19,8 %).

