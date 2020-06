Die Lufthansa hat in den vergangenen Wochen heftig gelitten. Die Corona-Pandemie brachte den Kranich nah an den endgültigen Absturz. Nur mit Staatshilfe konnte der Konzern letztlich gerettet werden. Heute die nächsten Schlagzeilen der Lufthansa: Das Unternehmen bietet allen Urlaubern eine "Home-Coming-Garantie" an. Heißt: Wer im Urlaubsland nicht einreisen darf, wird von der Lufthansa wieder nach Hause geflogen.

