BERLIN (dpa-AFX) - Mit der Auktion der TV-Rechte beginnt am Montag die wichtigste Aufgabe der Deutschen Fußball Liga. Bis zum 19. Juni will die Fußball-Bundesliga bei dem Wettbieten der Medienunternehmen mehrere Milliarden erlösen. Das meiste Geld verdient die Liga seit einiger Zeit im Bereich des Bezahlfernsehens und der Streamingdienste, der derzeit mehr als 80 Prozent der Einnahmen ausmacht. Die bisher letzte Auktion erbrachte insgesamt 4,64 Milliarden Euro für vier Spielzeiten.



Die Pay-Pakete der jetzigen Ausschreibung werden in der ersten Woche meistbietend verkauft. Die Free-TV-Pakete folgen eine Woche später. Die Ergebnisse dieser Auktionen werden der Öffentlichkeit nach der Mitgliederversammlung am 22. Juni präsentiert./mrs/DP/he

