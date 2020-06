Von Roll Holding AG: Von Roll gewinnt weiteren Grossauftrag im Bereich der ElektromobilitätEQS Group-Ad-hoc: Von Roll Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges Von Roll Holding AG: Von Roll gewinnt weiteren Grossauftrag im Bereich der Elektromobilität08.06.2020 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Von Roll gewinnt weiteren Grossauftrag im Bereich der ElektromobilitätBreitenbach, 8. Juni 2020 - Von Roll Automotive wird die zukünftigen elektrischen Fahrzeugplattformen von Audi mit Komponenten zur Isolierung der elektrischen Antriebe ausrüsten. Die Nominierung ist mit einem Vertragsvolumen im zweistelligen Millionenbereich verbunden.Jens Lange, Geschäftsführer der Von Roll Automotive, meint dazu: «Wir sind sehr stolz darauf, dass wir von Audi als langfristiger, strategischer Partner ausgewählt worden sind. Als Weltmarktführer für elektrische Isolationssysteme verfügt Von Roll über innovative Lösungen, deren Leistungsmerkmale weit über den marktüblichen Standards liegen. Hiermit lässt sich die Effizienz und Langlebigkeit von elektrischen Antrieben auf ein neues Niveau heben.»Der jüngste Erfolg zeigt, dass Von Roll optimal aufgestellt ist, um grosse Konzerne bei ihrer Elektrifizierungsstrategie zu unterstützen. Das Von Roll Automotive-Team arbeitet hierbei intensiv mit internationalen Fahrzeugherstellern und Forschungsinstituten zusammen. Dies gilt nicht nur auf dem Gebiet des Elektromotors, sondern insbesondere auch für den Bereich der Sicherheit von Hochvoltspeichern für Hybrid- und Elektrofahrzeuge.Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarktführer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und Services und weltweit an 12 Produktionsstandorten mit rund 1'050 Mitarbeitern vertreten. Das Unternehmen beliefert Kunden in über 80 Ländern.Kontakt: Claudia Güntert, Head of Corporate Communications & Investor Relations T: +41 61 785 52 36, F: +41 61 785 58 92, E: press@vonroll.comDie vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der Von Roll Holding AG. Diese sind digital abrufbar unter https://www.vonrollgroup.com/de/.Ende der Ad-hoc-MitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: Von Roll Holding AG Passwangstrasse 20 4226 Breitenbach Schweiz Telefon: 0041 (0)61 785 52 36 E-Mail: press@vonroll.com Internet: www.vonrollgroup.com ISIN: CH0003245351 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1064825Ende der Mitteilung EQS Group News-Service1064825 08.06.2020 CET/CEST