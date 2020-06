Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Weiter aufwärts geht es am Montag mit den Aktienkursen in Ostasien. Sie folgen damit den US-Börsen, allerdings mit längst nicht so starken Aufschlägen wie zuvor in den USA und auch Europa zu beobachten. Für gute Stimmung sorgt neben den am Freitag berichteten und unerwartet positiv ausgefallenen Daten vom US-Arbeitsmarkt die Einigung der Opec vom Wochenende, die derzeitigen Förderkürzungen auch im Juli beizubehalten. Ursprünglich endete die Vereinbarung Ende Juni.

Für die Ölpreise geht es in Asien um bis zu rund 1,5 Prozent weiter nach oben. Brentöl kostet inzwischen wieder 43 Dollar je Barrel.

Eher gemischt präsentieren sich derweil die chinesischen Exporte und Importe im Mai. Beide gingen im Mai im Jahresvergleich zurück, die Exporte aber nicht so stark wie befürchtet, das Minus bei den Importen fiel dagegen klar höher als prognostiziert aus.

An den Börsen schwelt weiter die Hoffnung auf eine sogenannte V-förmige, also sehr schnelle Erholung der globalen Wirtschaft nach der Corona-Pandemie. In Tokio geht es für den Nikkei-Index um 1,2 Prozent aufwärts auf 23.126 Punkte. Der Index notiert mittlerweile wieder so hoch wie Ende Februar und nur noch rund 1.000 Punkte unter dem Jahreshoch. Etwas zur positiven Stimmung trägt bei, dass das BIP für das erste Quartal in Japan nach oben revidiert wurde, wenngleich es weiter eine Schrumpfung anzeigt.

In Schanghai und Hongkong liegen die Indizes eher moderat rund 0,3 Prozent im Plus, in Seoul legt der Kospi ebenfalls um 0,3 Prozent zu, während in Australien wegen eines Feiertags nicht gehandelt wird. Vereinzelt berichten Teilnehmer von Gewinnmitnahmen. So habe der HSI in Hongkong zum Start bereits rund 1 Prozent im Plus gelegen und steuere bereits auf das sechste Tagesplus in Folge zu. Dabei spiele auch die psychologisch wichtige 25.000er Marke eine Rolle. Diese hatte der Markt mit im Hoch 25.018 Punkten zeitweise knapp überwunden. Auch der Kospi hatte zunächst über 1 Prozent zulegen können, bevor die Gewinne abzubröckeln begannen.

Gesucht sind bei den Einzelwerten Aktien aus dem Ölsektor vor dem Hintergrund der zuletzt stark gestiegenen Ölpreise. CNOOC ziehen beispielsweise in Hongkong um 3,3 Prozent an und Inpex in Tokio um fast 5 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) Feiertagspause Nikkei-225 (Tokio) 23.125,72 +1,15% -3,35% 08:00 Kospi (Seoul) 2.187,30 +0,25% -0,47% 08:00 Schanghai-Comp. 2.939,13 +0,28% -3,64% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.812,58 +0,17% -12,07% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.783,45 +1,16% -14,62% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,1290 -0,1% 1,1299 1,1355 +0,7% EUR/JPY 123,54 -0,2% 123,84 124,17 +1,3% EUR/GBP 0,8883 -0,3% 0,8910 0,8958 +5,0% GBP/USD 1,2709 +0,2% 1,2684 1,2674 -4,1% USD/JPY 109,43 -0,2% 109,60 109,39 +0,7% USD/KRW 1202,11 -1,2% 1202,11 1206,84 +4,1% USD/CNY 7,0820 -0,4% 7,0820 7,0909 +1,7% USD/CNH 7,0829 +0,2% 7,0675 7,0871 +1,7% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7502 7,7501 -0,5% AUD/USD 0,6968 -0,0% 0,6970 0,7005 -0,6% NZD/USD 0,6514 -0,0% 0,6516 0,6514 -3,2% Bitcoin BTC/USD 9.750,51 +0,4% 9.707,26 9.781,26 +35,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,07 39,55 +1,3% 0,52 -31,9% Brent/ICE 43,05 42,30 +1,8% 0,75 -31,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.689,70 1.685,14 +0,3% +4,57 +11,4% Silber (Spot) 17,57 17,44 +0,7% +0,13 -1,6% Platin (Spot) 827,15 823,05 +0,5% +4,10 -14,3% Kupfer-Future 2,55 2,56 -0,4% -0,01 -9,6% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2020 00:45 ET (04:45 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.