Die Geldschwemme der Notenbanken führt zu Übertreibungen in der Psychologie und teilweise in den Fakten. Über 7,5 Mrd. Euro Umsatz im DAX sind der beste Beleg vom letzten Freitag. Das gefällt den Technikern weniger gut. Vorsicht ist deshalb angesagt! Aber die reinen Charttechniker werden versuchen, die Marke 13.000 für den DAX in den nächsten zwei Tagen zu erreichen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de