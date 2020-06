In Krisenzeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Was viele nicht wissen: Statt Münzen oder Barren zu kaufen, kann man bequem, kostengünstig und nach hohen Umwelt- und Menschenrechtsstandards in das Edelmetall investieren - zum Beispiel mit dem Amundi Physical Gold ETC Wenn die Kurse an der Börse fallen, rückt Gold in den Anlegerfokus. So sind Gold- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...