FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.06.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BQQN XFRA XS1244682487 BUENOS AIR. 15/21 REGS 0.000 %

SYM XFRA US6687711084 NORTONLIFELOCK INC. L-,01 0.110 EUR

TRY XFRA US06759L1035 BARINGS BDC INC. DL -,001 0.141 EUR

BCZ XFRA CA87971M1032 TELUS CORP. 0.191 EUR

