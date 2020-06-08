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WKN: 918447 ISIN: CA87971M1032 Ticker-Symbol: BCZ 
Frankfurt
05.06.20
09:16 Uhr
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Telekom
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NORTONLIFELOCK INC19,000+1,60 %
TELUS CORPORATION15,900-2,45 %
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