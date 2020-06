FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.06.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST4CIA XFRA US30712A1034 FANHUA INC. ADR/20 0.221 EURXFRA AU3FN0024543 GOLDMAN SACHS GRP 2021 0.000 %SBS XFRA DE000STRA555 STRATEC SE NA O.N. 0.840 EURC0V XFRA CNE100001QW3 CHINA EVERB.BANK CO.H YC1 0.027 EURVFP XFRA US9182041080 V.F. CORP. 0.424 EURPA9 XFRA US89417E1091 TRAVELERS COS INC. 0.750 EURJ4S XFRA US8385181081 SOUTH JERSEY IND. DL 1,25 0.260 EURPP9 XFRA US69351T1060 PPL CORP. DL-,01 0.366 EURMGG XFRA US5529531015 MGM RESORTS INTL DL -,01 0.002 EURCOS XFRA US12621E1038 CNO FINANCIAL GROUP INC. 0.106 EURMX4A XFRA US12572Q1058 CME GROUP INC. DL-,01 0.750 EURITKA XFRA US03524A1088 ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR 0.486 EURAE4 XFRA US0236081024 AMEREN CORP. DL-,01 0.437 EUR4OJ XFRA KYG0539C1069 ASIA CEMENT CH.HO. HD-,01 0.062 EURMX7A XFRA HK0200030994 MELCO INTL SUBDIV. 0.003 EURRZW XFRA GA0000121459 TOTAL GABON S.A. DL 17 9.880 EURWIS XFRA FR0000121204 WENDEL SE INH. EO 4 2.900 EURGY5 XFRA FR0000054678 EURO RESSOURCES SA EO-,01 0.200 EURZVL XFRA CNE1000004R6 ZHAOJIN MINING IND.H YC 1 0.005 EURRCIB XFRA CA7751092007 ROGERS COMM.B CD 1,62478 0.327 EURCFH XFRA BMG2154F1095 CHINA FOODS LTD. HD-,10 0.005 EUR1NBA XFRA BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.500 EUROFZ XFRA AU000000OFX5 OFX GROUP LTD. 0.014 EUR6EQ XFRA SE0012853455 EQT AB 0.106 EUR2HP XFRA US42824C1099 HEWLETT PACKARD ENT. 0.106 EUR7HP XFRA US40434L1052 HP INC DL -,01 0.156 EURUMB XFRA US9027881088 UMB FINL CORP. DL 1 0.274 EURXFRA DE000HLB4QZ0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/17 0.001 %LD1A XFRA US5057431042 LADDER CAP.CORP.A DL-,001 0.177 EURA58 XFRA US0367521038 ANTHEM INC. DL-,01 0.838 EURCS0 XFRA CNE100002B89 CSC FINANCIAL CO. H YC 1 0.029 EURU3I XFRA SE0001824004 G5 ENTERTAINMENT AK 0.240 EUR8H1 XFRA CA4488112083 HYDRO ONE LTD 0.166 EUR3ZH XFRA KYG9898C1024 ZHONGLIANG HLDG HD-,01 0.037 EURFM7 XFRA US59100U1088 META FINANCIAL GRP DL-,01 0.044 EUR