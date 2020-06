Nach einer fulminanten Aufholjagd an den internationalen Börsen in der vergangenen Woche scheinen die meisten Marktteilnehmer eine kleine Pause zu benötigen, um möglicherweise erst einmal Luft zu holen. Das zeigen die Sentiment-Auswertungen des AktienSensor Deutschland, die rund um die Uhr und in Echtzeit erstellt werden. Zudem hält das Stimmungsbarometer am frühen Montagmorgen auch überraschende Werte bereit.

ISIN: EU0009658145, DE0008469008, DE0008467416, US2605661048, DE0007203275

Den vollständigen Artikel lesen ...