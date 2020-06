Am Montag zeigt sich der deutsche Aktienmarkt zur Eröffnung schwächer. Die Anleger halten sich nach den teils kräftigen Gewinnen in der Vorwoche zu Beginn der neuen Woche nun etwas zurück.Der DAX gibt zum Start in den Montagshandel nach: Er stieg bei 12.722,68 Punkten um 0,97 Prozent tiefer in die neue Handelswoche ein.Nach einer euphorischen Rally mit einem Plus von bis zu rund 18 Prozent in zehn Handelstagen ist beim DAX zu Wochenbeginn nun etwas Zurückhaltung zu spüren. Zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...