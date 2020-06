Was für Apple die Keynote ist, ist für das Start-up Nikola die Nikola World. Firmengründer Trevor Milton hat nun dieses Event für 2020 angekündigt. Weitere Details soll es am 29. Juni geben. Parallel dazu will Nikola die ersten Bestellungen für den Badger in Empfang nehmen. Es geht Schlag auf Schlag."Badger World" wird laut Milton in diesem Jahr die Produktvorstellungsveranstaltung heißen. Beim Badger handelt es sich um den entwickelten Pick-up von Nikola.An der US-Tech-Börse Nasdaq konnte die unter ...

