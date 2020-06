Noch eine Challengerbank? Mit Vivid Money geht in Deutschland jetzt eine ?mobile Finanzplattform fürs Banking, Sparen und Investieren? an den Start. Das Fintech bietet ein interessantes Mashup von Funktionen. Das Fintech-Startup mit Sitz in Berlin setzt wie viele andere Digitalbanken auch auf einen Mobile-First-Ansatz und hat die App im Fokus. Überhaupt erinnert vieles, was das von zwei russischen Gründern gestartete Unternehmen bietet, an N26, Revolut, Kontist und Co. auf der einen Seite und an No-Frills-Investment-Startups wie Trade Republic oder Robinhood und nicht zuletzt auch an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...