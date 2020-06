MEDIQON Group AG: Tochterfirma NGC Nachfolgekapital GmbH übernimmt die Gelford Gebäudereinigung & Dienstleistungen GmbHDGAP-News: MEDIQON Group AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Expansion MEDIQON Group AG: Tochterfirma NGC Nachfolgekapital GmbH übernimmt die Gelford Gebäudereinigung & Dienstleistungen GmbH08.06.2020 / 08:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die NGC Nachfolgekapital GmbH ("NGC") hat am Freitag, den 05.06.2020, einen Kaufvertrag über den Erwerb der Gebäudereinigung & Dienstleistungen Gelford GmbH ("Gelford") mit Sitz in Essen unterzeichnet. Gelford ist seit vielen Jahren der führende Anbieter von Gebäudedienstleistungen in Essen & Umgebung und genießt großes Vertrauen bei tausenden Kunden und fast 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.Die NGC hat Gelford im Rahmen einer Nachfolgesituation erworben, bei welcher sich der seit 2018 verantwortliche Geschäftsführer in wesentlichem Maße mit am Erwerb beteiligt hat.Alexander Preußner, Geschäftsführer der NGC:"Wir freuen uns für die Familie Gelford eine nachhaltige Nachfolgelösung gefunden zu haben. Unser klares Ziel ist es gemeinsam mit dem bestehenden Geschäftsführer Bernd Tobergte die Firma bei der Weiterentwicklung und beim Wachstum über die kommenden Jahre zu begleiten."Jan-Hendrik Mohr, Vorstand der MEDIQON Group AG:"Viele Unternehmerinnen und Unternehmer stehen in den kommenden Jahren vor der Frage, wie sie ihre Nachfolge regeln sollen. Erneut hat Alexander Preußner unter Beweis gestellt, dass die NGC ein solider Partner für Nachfolgelösungen ist. Als MEDIQON Group AG unterstützen wir die Strategie der NGC, ohne wie Finanzinvestoren auf den Wiederverkauf von Beteiligungen angewiesen zu sein."08.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: MEDIQON Group AG Herzog-Adolph-Strasse 2 61462 Königstein im Taunus Deutschland Telefon: +49 (0) 6174-9687040 Fax: +49 (0) 6174-9687043 E-Mail: dirk.isenberg@mediqon.de Internet: www.mediqon-group.de ISIN: DE0006618309 WKN: 661830 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 1064893Ende der Mitteilung DGAP News-Service1064893 08.06.2020