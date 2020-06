Nach den Luftlinien-Aktien starten nun auch Kreufzahrtschiff-Papiere wieder durch. Treiber in diesen Tagen ist die Hoffnung auf neue Lockerungen und dass eine zweite Coronavirus-Welle wohl ausbleibt. Der Hot-Stock Carnival ist heute im frühen Handel ein Topgewinner mit einem Plus von 18 Prozent und generiert ein weiteres Kaufsignal.Bereits in Ausgabe 17/2020 schrieb AKTIONÄR Hot Stock Report: Mit Corona droht der Sektor unterzugehen. Erst im Sommer dürften die über 100 Schiffe des US-Konzerns Carnival, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...