Im asiatischen Handel setzt sich die Euphorie vom Freitag nicht fort. Die wichtigsten Aktienindizes reagierten am Freitagnachmittag mit sehr starken Kursgewinnen, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten weit besser ausgefallen sind, als prognostiziert. Statt eines Anstieges der Arbeitslosenrate, sank sie auf 13,3 %, nachdem das zuständige Bureau of Labor Statistics die Klassifizierung einiger Arbeitslosengruppen geändert hatte. Ohne diese Umgruppierung hätte die Arbeitslosenrate bei knapp 17 % gelegen.Der Dow war der Spitzengewinner des Tages mit einem Plus von 3,15 %. Die Nasdaq hinkte erneut hinterher mit einem Tagesgewinn im Präsenzhandel von "nur" 2,06 %. Der DAX konnte am Freitag um 3,36 % steigen.

Den vollständigen Artikel lesen ...