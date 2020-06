Der Euro hat am Montag in der Früh gegen den US-Dollar nur wenig verändert tendiert. Kurz vor 9 Uhr hielt der Euro bei 1,1289 Dollar nach 1,1330 USD beim Richtkurs vom Dienstag. In New York notierte der Euro am Freitag gegen 21 Uhr bei 1,1294 Dollar.Zu Wochenbeginn konnte der Dollar damit seine jüngsten Aufschläge nicht weiter ausbauen. Nach besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten war ...

