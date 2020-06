Brent bereits 42 $, WTI 39 $ als letzter Stand. Grund ist die Einigung der Opec-Länder in der Förderung. Halten oder sogar noch zusätzlich mitspielen? Das wird in dieser Woche entschieden.



