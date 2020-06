Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Waalre, 08. Juni 2020 (pta008/08.06.2020/09:05) - Die Navigator Equity Solutions SE gibt den Abschluss des Verkaufs der 22%igen Beteiligung an der IT Competence Group SE an die audius AG bekannt.



Der Bruttomittelzufluss für die Navigator Equity Solutions SE aus dem Verkauf der Beteiligung an der IT Competence Group SE liegt bei rund EUR 3,6 Mio.



Die Navigator Equity Solutions SE erwartet aus der Veräußerung neben den oben skizierten Mittelzufluss einen signifikanten Ergebnisbeitrag. Für das Gesamtjahr 2020 wird abhängig vom Kapitalmarktumfeld ein deutlich positives Ergebnis erwartet.



Die solide Finanzbasis erleichtert es die operative Neuausrichtung der Navigator Equity Solutions SE in den nächsten Monaten voran zu treiben und die derzeitigen attraktiven Beteiligungsmöglichkeiten auf einem attraktiven Bewertungsniveaus zu nutzen. Dabei steht die Erhöhung des NAV pro Aktie im Vordergrund.



Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unser Investor Relations Team direkt:



Navigator Equity Solutions SE Investor Relations



t.: +49 89-30659216



info@navigator-equity.com



(Ende)



Aussender: Navigator Equity Solutions SE Adresse: Laan van Diepenvoorde 3, 5582 LA Waalre Land: Niederlande Ansprechpartner: Robert Kaess Tel.: +49 89 244118-300 E-Mail: robert.kaess@navigator-equity.com Website: www.navigator-equity.com



ISIN(s): NL0009538008 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1591599900039



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 08, 2020 03:05 ET (07:05 GMT)





IT COMPETENCE GROUP-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de