Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Nur drei Wochen nach dem Aufstieg in den SDAX muss der Finanzvertrieb MLP am 22.6. den Nebenwerte-Index schon wieder verlassen.Das ist das Ergebnis des regulären Überprüfungstermins für die gesamte DAX-Familie am vergangenen Donnerstag (4.6.). Bei einigen Indexfonds, die den SDAX in ihrem Portfolio möglichst haargenau abbilden, hat dieses kurze Gastspiel der MLP-Aktie für Verärgerung gesorgt. Der Kurz-Ausflug wirke nicht nur sehr sprunghaft, sondern verursache auch noch unnötige Transaktionskosten, heißt es. Nur ...

